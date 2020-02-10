شباب الأهلي وباختاكور.. عودة للحلم الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقص شباب الأهلي في الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، شريط مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، عندما يحل ضيفاً على باختاكور الأوزبكي، على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية، ويعود شباب الأهلي للبطولة الآسيوية بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ عام 2017، بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويدير المباراة طاقم حكام دولي أردني، ويضم كلاً من أدهم مخادمة حكماً للساحة، وأحمد مؤنس حكم مساعد أول، ومحمد مصطفى الكلاف حكم مساعد ثانٍ، ومقيم الحكام، الكويتي سعد الفضلي، ويراقب المباراة، الكوري نوه جنكيون. يرتدي شباب الأهلي، الزي الأخضر الكامل، فيما يظهر باختاكور باللونين الأصفر والأزرق، ويطمح «فرسان دبي»، إلى العودة من أوزبكستان بنتيجة إيجابية، تعزز من موقفهم التنافسي.

تحضيرات قصيرة

بذل الجهاز الفني لشباب الأهلي خلال الأيام القليلة الفاصلة بين المشاركة المحلية الأخيرة، والظهور القاري اليوم، إلى الخروج بلاعبيه من الآثار السلبية للخسارة 1-2 من الجزيرة في الجولة 16 للدوري، والذي لا يزال الفريق متصدراً الترتيب العام برصيد 36 نقطة، من 11 فوزاً و3 تعادلات وخسارتين، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، مما يجعل حظوظه الأكبر حتى الآن بالظفر بلقب المسابقة.

تشكيلة شباب الأهليحارس المرمى:ماجد ناصرالدفاع:عبد العزيز هيكل - محمد مرزوق - وليد عباس - يوسف جابرالوسط:غانييف - ماجد حسن - عبدالله النقبي - كارتابيا - وليد حسينالهجوم:أحمد خليل

تشكيلة باختاكورحارس المرمى:كوفوفانوفالدفاع:عليفوف - كيرميتس - ازاموف - سيفيفالوسط:خادنوف - اميبوف - سوبركيوف - كيران - ماشروفالهجوم:سيرجيف