الجنيبي والطاير في انتخابات الرابطة والاتحاد

المصدر: دبي- العوضي النمر

ارتفع عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى 6، وتقدم نادي النصر أمس بأوراق ترشح حميد الطاير رئيس شركة الكرة السابق عضو اللجنة الانتقالية، ونادي حتا بأوراق ترشح علي حمد عضو اللجنة الانتقالية، وكان كل من هشام الزرعوني وعامر الصيعري ويوسف حسين وجمعة العبدولي ترشحوا للعضوية ممثلين لأندية الشارقة والوحدة والحمرية ودبا الفجيرة، وأكد أحمد بن درويش أنه سيتقدم بأوراقه اليوم ممثلاً لنادي الإمارات.

من جهة أخرى، تقدم نادي الظفرة بأوراق ترشح عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق لرئاسة رابطة المحترفين.