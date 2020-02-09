خيمينيز : الوحدة مطالب بعدم الخوف من أي منافس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق



أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن العنابي يسعى للفوز في مواجهة الأهلي السعودي وتحقيق نتيجة جيدة في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الانشغال بالحسابات وموقف الفريق في كل بطولة.

وقال:" يجب أن نشعر بالفخر وعدم الخوف من مواجهة أي منافس، بالطبع لا يوجد خصم سهل في المجموعة، والفرق السعودية معروفة بأنها قوية للغاية في البطولة الآسيوية، ولكننا نملك فريقاً مختلفاً عن بداية الموسم، ولاعبون جدد بعد التعاقدات في الميركاتو الشتوي من أصحاب الخبرة وبالتالي ندخل البطولة بحلول وخيارات أكثر".

وأضاف:" أملك الخبرة الكافية في مثل هذه البطولات بعد أن شاركت في دوري أبطال أوروبا من قبل، نواجه ضغط مباريات في الفترة الحالية وهناك لاعبون يعانون من بعض الكدمات بعد كل مباراة نظراً لضيق الوقت للاستشفاء، طحنون الزعابي أحد هؤلاء اللاعبين، وسنرى الموقف النهائي بالنسبة لمشاركته في مران الغد".