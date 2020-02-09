مدرب أرسنال: طقس وملاعب دبي مذهلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أعرب الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، عن إعجابه بطقس دبي ومرافق وملاعب المجمع الرياضي بند الشبا الذي يستضيف معسكر المدفعجيـة حتى 11 الجاري، ووصفها بالمذهلة والرائعة، وقال أرتيتا في تصريح لموقع النادي: «نحن متحمسون، الظروف المناخية والمرافق المتوفرة لدينا للتدريب مذهلة، الحالة المعنويـة للاعبين رائعة، وكافة الترتيبات تسير بشكل جيد، حيث تواجد الجميع معاً ».

وأوضح أرتيتا أن لاعبيه كانوا يحتاجون إلى 3 أو 4 أيام للراحة بنهاية الجولة 25 للدوري الإنجليزي وبعد فترة مضغوطة للغاية، من أجل استعادة الأنفاس والاستعداد للفترة المقبلة على النحو الأمثل، مشيراً إلى أن معسكر دبي فرصة مهمة للاعبين الجدد لتحقيق مزيد من الانسجام داخل الفريق، تم اختيار دبي بحكم شراكتنا مع طيران الإمارات لأن طقسها رائع والأهم أن اللاعبين يعشقونها، كنا نعلم أن معظمهم سيأتون إلى هنا للاسترخاء مع أسرهم وبذلك سيكونون أكثر استعداداً للعودة للتدريب.

وتابع: التواجد في دبي يمنحنا قضاء أوقات أكثر مع بعضنا البعض وعقد اجتماعات فردية و جماعية حول الأهداف التي يتعين علينا تحقيقها .