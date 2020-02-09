العين يتعاقد مع المجري جوجاك

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع المجري بلاس جوجاك، في صفقة انتقال حر بعد أن استغنى عنه اتحاد كلباء أخيراً، وظهر اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم (10) في أول حصة تدريبية له مع الفريق، وسيشارك على المستوى المحلي فقط بعد أن اعتمد النادي قائمته الآسيوية، والتي ضمت من الأجانب كلاً من الياباني تسوكاسا شيوتاني، والتوغولى لابا كودجو، والكازاخستاني إسلام خان، بالإضافة للفرنسي عمر يسن، وأكدت مصادر أن العقد مدته ستة أشهر. وسبق لجوجاك اللعب محلياً مع كل من الوحدة واتحاد كلباء.