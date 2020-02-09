معنويات عالية في تدريبات «العنابي»

المصدر: (أبوظبي ـ محمد صادق)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تدريباته بمعنويات عالية عقب فوزه الأخير على بني ياس في الدوري ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا ،وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق طحنون الزعابي بالمباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة بني ياس، ، كما يغيب عبدالله أنور للإصابة في العضلة الضامة.

ويختتم «العنابي» تدريباته على ملعبه الليلة، ويسعى من خلاله المدير الفني الإسباني خيمينيز للاستقرار على خطة وتشكيلة المباراة.

من جهة أخرى وصلت أمس بعثة فريق الأهلي السعودي إلى أبوظبي، وأدى الفريق حصة تدريبية بأكاديمية الوحدة، ويختتم استعداداته على ملعب المباراة اليوم، ويغيب عن الفريق عمر السومة الذي تعرّض لإصابة بمباراة فريقه والرائد بالدوري.