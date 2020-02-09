60.4 % : أنديتنا غير قادرة على بلوغ نهائي «الآسيوية»

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

أبدى 60.4 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان»، خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، عدم تفاؤلهم بقدرة أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا على بلوغها الأدوار النهائية للبطولة، في حين أبدى 39.6 % من المشاركين تفاؤلهم مؤكدين قدرة أنديتنا على بلوغ الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية.

وتبدأ أنديتنا مشاركتها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا غداً حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على نظيره باختاكور الأوزبكي، ويستضيف الوحدة نظيره الأهلي السعودي، بينما يستضيف الشارقة التعاون السعودي بعد غدٍ على ملعبه بالشارقة، ويحل العين ضيفاً على سابهان أصفهان الإيراني.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، هل أنديتنا قادرة على بلوغ الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا؟.

تفاصيل

وأجمع 42 % من المشاركين عبر موقع البيان الإلكتروني على قدرة أنديتنا على عبور دور المجموعات والأدوار التالية وصولاً للدور النهائي لدوري أبطال آسيا، مقابل 58 % توقعوا فشل أنديتنا في بلوغ الأدوار النهائية.

وفي نتائج «فيسبوك»، أشار 41 % إلى قدرة أنديتنا على تقديم مردود طيب يصل بها إلى الأدوار النهائية للمسابقة «الآسيوية»، مقابل 59 % توقعوا عكس ذلك، ولم تختلف النسب كثيراً في «تويتر»، حيث توقع 35.7 % بلوغ أنديتنا الأدوار النهائية للبطولة القارية مقابل 64.3 % توقعوا عدم قدرة أنديتنا في بلوغ الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وأكد المدرب المخضرم عبد الوهاب عبد القادر أن الأندية الإماراتية تدور في نفس الفلك فما نشهده في المواسم الماضية يتكرر كل موسم ولا جديد بالنسبة للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وقال: للأسف لم يقدم حتى الآن أي فريق الأداء المقنع في دوري الخليج العربي بما فيها شباب الأهلي المتصدر حيث يقدم مستويات متذبذبة بين الهبوط والصعود، وهذا حال أغلب الفرق التي تعاني من غياب الاستقرار على صعيد المدربين واللاعبين مما ساهم في تأرجح المستوى، ولا نجد الفريق الذي نتوقع له أن يصل بعيداً في دوري أبطال آسيا، عطفاً على الأداء الذي يقدم في دورينا.

وأضاف: حتى مستوى نادي العين قد بات محيراً، وكل المؤشرات تدلل على عدم قدرة أنديتنا على بلوغ الأدوار النهائية في البطولة «الآسيوية».

وتابع: لابد من اختيار العناصر المميزة والمؤهلة والاستعداد المبكر للبطولة الآسيوية، وأن يتم اختيار اللاعبين والمدربين على ضوء طموح وأهداف النادي، وأن تكون هناك إدارة على مستوى عالٍ من الاحترافية وتمتلك الرؤية وحسن الاختيار.