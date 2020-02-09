7 مشاهد بارزة في قمة العين والشارقة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

حفلت مباراة العين وضيفه الشارقة أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام مباريات الجولة 16 بالكثير من المشاهد المثيرة واللافتة قبل وأثناء وبعد المواجهة، وفيما يلى نرصد 7 منها على سبيل المثال لا الحصر، هي الأبرز والأكثر وضوحاً في قمة الجولة.

1 كان الهدف المبكر الذي سجله البرازيلي كايو لوكاس، أول مشاهد المباراة المثيرة ليس فقط كونه جاء بعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء ولا في الطريقة الماكرة التي سجل بها بتسديده الكرة من تحت أقدام الحارس الأخطبوط خالد عيسى، بل كان اللافت هو ردة فعل اللاعب بعد التسجيل حيث رفض الاحتفال بهز شباك فريقه السابق، وقال بعد المباراة إنه يكن احتراماً كبيراً للأمة العيناوية، واشتاق للمشاهد الرائعة باستاد هزاع بن زايد.

2 أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين شجاعته التكتيكية حينما دفع بالوافد الجديد المدافع البرازيلي انتونيو رافييل، بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه وتفاجأ الجمهور بوجود اللاعب في التشكيلة الأساسية منذ البداية وحتى النهاية، في مواجهة هجوم حامل اللقب ولكنه قدم أداء طيباً وحقق النجاح المنتظر، هذا النجاح يحسب للمدرب الذي لم يخش المغامرة، وقرأ جاهزية لاعبه بشكل سليم.

3 أثبت المدرب المواطن عبد العزيز العنبري ذكاء ومرونة تكتيكاته التي اتبعها أمام العين بعد تقدمه بهدف مبكر، فقد تحول أداء الفريق من متوازن يميل للهجوم إلى دفاعي متكتل، وأغلق كل الثغرات والمساحات المؤدية إلى مرمى الفريق مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهي التي لم تخل من خطورة، في الوقت الذي لم يستطع العين إدراك التعادل إلا قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة.

4 تفاعلت جماهير العين مع اللاعب الكازاخستاني إسلام خان الذي قدم فواصل من السهل الممتنع وأكد من خلال لمساته للكرة أنه لاعب كبير يتمتع بالكثير من المواصفات التي يحتاجها فريق العين، وقد كان لدخوله مع جمال معروف في الشوط الثاني أثره الكبير في زيادة الفعالية الهجومية وتشديد الضغط على الشارقة، وهو الضغط الذي أدى للوصول إلى التعادل.

5 رحبت جماهير العين باللاعب المجري بلاس جوجاك، الذي كان حاضراً في مدرجات استاد هزاع بن زايد، وقد وضع على كتفه قميصاً بنفسجياً، ورد اللاعب تحية الجمهور العيناوي، ما يؤكد اكتمال إجراءات انضمامه رسمياً للزعيم وربما تشهد مباراة الفريق المقبلة أمام اتحاد كلباء تواجده رسمياً بالملعب ضد فريقه السابق.

6 خرج لاعب متوسط ميدان العين، يحيى نادر من الملعب وهو يتكئ على أكتاف اثنين من أعضاء الجهاز الطبي للعين بعد تعرضه للإصابة خلال الجزء الأخير من الشوط الثاني وبعد المباراة شوهد اللاعب على كرسي متحرك ما يؤكد أن الفريق سيفقده خلال الفترة المقبلة.

7 كان لافتاً عدم تجاوب حكم المباراة مع مطالبات لاعبي العين وجمهوره بالاحتكام لتقنية الفيديو في حالتين الأولى كانت للتأكد مع عدم عرقلة جمال معروف داخل المنطقة، والثانية في التدخل القوى الذي تعرض له نادر يحيى وأدى لإصابته، وقد يعد ذلك أمراً محموداً لتفادي اللجوء لـ«فار» دون حاجة فعلية.

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هدفاً سجلها التوغولى لابا كودجو مهاجم العين آخرها هدف التعادل في مرمى الشارقة

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مرتان دخل فيهما مدرب العين إلى الملعب، الأولى للاحتفال والثانية تكلم فيها بانفعال مع مساعد مدرب الشارقة، وهو ما اعتذر عنه بعدها

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عدد المشجعين الذين حضروا اللقاء رغم عتب الجماهير العيناوية على إدارة النادي لتأخر التعاقدات الجديدة