«Thank you» من كلباء.. و«الإعصار» بلا أنصار

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

وضع جمهور كلباء لافتة وداع تحمل صوراً لثلاثي الفريق الذي غادر الكشوفات خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وهم المجري جوجاك والأردني ياسين البخيت والبرازيلي هنريكي، وكتب الجمهور اللافتة بعبارة شكر مكتوبة باللغة الإنجليزية «Thank you» وذلك أثناء مباراة فريقهم أمام حتا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف.

وربما كان لرحيل الثلاثي من كلباء الأثر في تلقي الفريق للهزيمة وأمام أحد الفرق التي تنافسهم على البقاء مع الكبار.. وفي المقابل فإن فرحة لاعبي الإعصار بالنقاط الثلاث كانت منقوصة لعدم مرافقة عدد كافٍ من المشجعين مع حتا وبدت المدرجات المخصصة لجمهور الفريق الضيف بملعب كلباء وهي شبه خاوية ولم يكن هناك أي أصوات لأنصار «الإعصار» أثناء المباراة مما ترك ذلك علامات استفهام كبيرة، خصوصاً وأن الجمهور يعتبر المحرك الأكبر والأبرز للاعبين في الملاعب وتواجدهم مهم جداً لكل فريق في الدوري.