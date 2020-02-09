مبارك ينهي «سبع سنوات عجاف»

المصدر: ( دبي - إيهاب زهدي)

أنهى خلفان مبارك لاعب الجزيرة «سبع سنوات عجاف»، لم يستطع خلالها «فخر أبوظبي» الفوز على شباب الأهلي في استاد راشد في الدوري، وذلك عندما أشعل الصراع على صدارة الترتيب، بالفوز على مضيفه «الفرسان» 2-1، ضمن الجولة 16، ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند 36 نقطة، ولكنه يظل في الصدارة، ووصل الجزيرة إلى 30 نقطة، وقفز إلى المركز الثاني.

تمكن خلفان مبارك من تسجيل الهدف الثاني للجزيرة في تلك المباراة، والذي يعتبر واحداً من أجمل أهداف الموسم الحالي، ليقود خلفان الجزيرة إلى الفوز الأول على ملعب شباب الأهلي منذ قرابة 7 سنوات.

وكان الفوز الأخير يوم 28 سبتمبر 2012، عندما فاز الجزيرة بهدفين نظيفين، في مباراتهما بالجولة الثانية للدوري، وفاز الجزيرة على شباب الأهلي في 31 أغسطس عام 2018، ولكن على استاد مكتوم بن راشد في الجولة الأولى الموسم الماضي.

ثقة

من جانبه، كشف خلفان مبارك، أن هدفه الثاني في مرمى شباب الأهلي الخميس الماضي، ليس الأول الذي يسجله بتلك الطريقة، التي تصنفه ضمن واحد من أجمل أهداف الموسم الحالي، وقال: «ليس المهم بالنسبة لي أن أسجل أهدافاً، أو مدى جمال تلك الأهداف، ولكن الأهم بالنسبة لي، أن أسهم في فوز فريقي، وهدفي في مرمى شباب الأهلي، ليس الأول بهذه الطريقة، ولا أعتقد أنه الأجمل في سلسلة أهدافي طوال مشواري الكروي، ولا أتذكر أي الأهداف الأجمل التي سجلتها».