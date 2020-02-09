3 أندية تتصدر قائمة «المشاغبين»

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يتصدر لاعبو الظفرة وبني ياس والنصر، قائمة المشاغبين في دوري الخليج العربي، باعتلائهم صدارة الحاصلين على بطاقات حمراء وصفراء خلال الجولات الماضية، حيث يعتلي الظفرة وبني ياس قائمة الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء، بعدد 5 بطاقات لكل منهما، فيما يتصدر النصر قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات الصفراء، بعدد 37 بطاقة، ويليه بني ياس بعدد 36 بطاقة.

وتشير الإحصاءات الرسمية لرابطة دوري المحترفين، أن أكثر 5 أندية حصولاً على بطاقات حمراء، هي الظفرة وبني ياس، ولكل منهما 5 بطاقات، ويأتي الفجيرة في المركز الثالث برصيد 4 بطاقات، وكلباء في المركز الرابع برصد 3 بطاقات، ويتقاسم العين وشباب الأهلي المركز الخامس، ولكل منهما 3 بطاقات.

وفي قائمة الأقل، يأتي خورفكان على رأس القائمة بدون أي بطاقة حمراء، ويليه الجزيرة والوحدة وحتا، ولكل منهما بطاقة واحدة، ما يشير إلى التزام اللاعبين، على الرغم من قوة المنافسة لكل منهم، سواء في القمة أو القاع.

أما إحصائية البطاقات الصفراء، فقد تصدرها النصر برصيد 37 بطاقة منذ بداية الموسم، ويليه بني ياس برصيد 36 بطاقة، ويأتي في المركز الثالث عجمان، برصيد 33 إنذاراً، ويتقاسم الوصل وحتا المركز الرابع برصيد 31 إنذاراً. ويأتي لاعبو العين والشارقة وخورفكان على رأس قائمة الأقل حصولاً على بطاقات صفراء، ولكل من الشارقة وخورفكان عدد 20 بطاقة، والعين 15 بطاقة فقط.

ومن تلك الإحصاءات، نجد أن لاعبي تلك الأندية التي في جعبتها عدد أكبر من البطاقات هم الأكثر خشونة في اللعب خلال الجولات الستة عشر الماضية، نتيجة أسلوب لعب وتوتر لاعبين بشكل زائد، نتيجة الضغوط العديدة التي يتعرض لها اللاعبون، بسبب المنافسات، سواء على القمة أو القاع.