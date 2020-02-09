«سهم بيدرو» يرتفع في «بورصة مشجعي العين»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

رغم التعادل الذي خيم على لقاء الكلاسيكو بين العين وضيفه الشارقة، إلا أن مؤشر أسهم البرتغالي إيمانويل بيدرو مدرب العين يواصل الارتفاع، والذي حظي بإشادة من جمهور ومحبي «الزعيم» على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها منصة «تويتر» التي حملت أكثر من وسم حول موقعة الكلاسيكو.

ويرى البعض أن المدرب البرتغالي قاد العين إلى تحقيق نتائج إيجابية رغم ظروف المباريات الصعبة.

وأشاد المغرد تامر علي بالرؤية الفنية للجهاز الفني قائلاً: المدرب بيدرو مكسب كبير بأقل الإمكانيات يقدم مباريات ممتازة، يحتاج فقط لبعض التعديلات على التشكيلة.

وقال @BURASHD6 في تغريدة: «العين بدأ يتطور ورجع العين الذي نعرفه.. بيدرو عمله واضح وغير في منظومة وطريقة لعب فريق العين الذي يبدو أنه عائد بقوة، ومواجهة الشارقة كانت قوية من الفريق إلا أن الحظ وعدم التركيز والتكتل الدفاعي للشارقة عقد المهمة أمام العين، ويبقى الأهم أن نكون نحن الجمهور خير سند وعون للفريق في الفترة الحالية.. وأقول «الصبر زين».

وأشار @6ZICO إلى أن التعادل غير عادل للعين، وقال: نقطة قليلة في حق العين، دائماً كما نعلم كرة القدم ليست منصفة، حسم الدوري ما زال بعيداً، تحسن الفريق في الشوط الثاني بفضل تعليمات بيدرو، الفريق بأكمله قدم ما كان يجب أن يقدمه، شكراً رجال «الزعيم»، العين سيقترب وفرصة نيل اللقب متساوية بين المنافسين.

وأثنى @halal123h على المدرب قائلاً: بيدرو رجل المباراة وأثبت أنه صاحب نظرة فنية صائبة.

ثناء

وقال إبراهيم أحد مشجعي العين: قدم العين أداء قوياً في الشوط الثاني ولولا الحظ لكان العين سجل أكثر من هدف.. في الحقيقة سعيد جداً بما رأيت في هذا الشوط.. شكراً بيدرو على تصحيح أخطاء الشوط الأول.. شكراً للاعبي العين والشارقة على المباراة التي تعتبر من أفضل مباريات الموسم.

وعبر منصور الظاهري عن إعجابه بالأداء المميز لفريق العين وقال: المباراة كانت كبيرة ولكن من طرف واحد وليس من الطرفين، كان العين هو الأقوى والشارقة عسكر في ملعبه بسبب ما شاهده من العين في الشوط الثاني.. «مبروك علينا بيدرو».. بفترة وجيزة عمل فريقا ذا هيبة وليست كأي هيبة.

وتوجه أحمد علي بالشكر إلى جماهير العين والجهاز الفني قائلاً: شكراً لاعبي العين على الروح القتالية.. شكراً للمدرب بيدرو..هارد لك على التعادل يا زعماء.

شاطره الرأي شليع المنصوري الذي قال: العين عمل كل شيء في المباراة ولم يحالفه التوفيق.. العين بخير مع هذا المدرب «الداهية».. ما أعجبني في المدرب بناء كل هجمة من الحارس إضافة إلى أن جميع التبديلات كانت موفقة ومؤثرة جداً.

من جانب آخر، تضاربت الآراء تجاه العمل الفني للمدرب عبدالعزيز العنبري في «الكلاسيكو»، ويرى حمد المدفع أن العنبري لم يوفق في الجزء الأخير من المباراة، وقال: مع كل التقدير والاحترام للمدرب الرائع العنبري، فإن مهمتك في الربع ساعة الأخيرة كانت بمثابة تخفيف الضغط على الفريق من خلال التبديل المتاح لوسط ومهاجم ذي إمكانيات بدنية فقط!.

فيما أشاد به حمد الخاجة قائلاً: في الشوط الأول قدم الشارقة تكتيكاً عالياً وأضاع جملة من الفرص، يحسب للعنبري البداية القوية، في الشوط الثاني، شعر الفريق بالإرهاق خاصة اللاعبين ماجد وكايو، لعبنا شوطاً ناقصين لاعبين ولكن النتيجة تعتبر جيدة والجميع لم يقصر في غياب ايغور.. والقادم أفضل.

وكتب القطب الشرقاوي محمد النومان: مع كل احترامي وحبي إلى العين والعنبري، ولكن لو استمر الشارقة في الهجوم لسجل ما لا يقل عن 5 أهداف.