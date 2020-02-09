سالم سعيد: درويش نجم الجولة والوصل حُرم من ركلتي جزاء

المصدر: دبي-العوضي النمر

أعرب سالم سعيد الحكم الدولي الأسبق، عن سعادته بأداء الحكم الشاب أحمد عيسى درويش، الذي أدار مباراة القمة بين شباب الأهلي والجزيرة، في الوقت نفسه، أبدى سالم سعيد استغرابه من عدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين للوصل، في مباراته أمام عجمان، بالجولة السادسة عشر لدوري الخليج العربي، وقال لا أجد أي مبرر للحكم حمد علي يوسف، في قراره بعدم احتساب الركلتين، على الرغم من مشاهدة إحداها من خلال تقنية الفيديو، بعد أن تم تنبيه لها من خلال زملائه بالتقنية، بعد أن مسك مدفع عجمان حسن زهران الكرة بيده متعمداً داخل منطقة الجزاء، كأنه يلعب كرة يد، وكذلك عرقلة واضحة بالقدم من لاعب عجمان محمد سبيل، ضد كرستيان لاعب الوصل، وكانت محصلة عدم الاحتساب، تأثير سلبي في نتيجة المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وهي أول حالة تأثير سلبي في نتيجة المباراة من عدة جولات ماضية بالدوري.

أداء جيد

وأشاد الحكم الدولي الأسبق، سالم سعيد، بأداء الحكم الشاب الواعد أحمد عيسى درويش، في إدارته لمباراة القمة بين شباب الأهلي والجزيرة، حيث نجح في إدارتها بدرجة كبيرة من التميز، ومعظم قراراته جاءت صحيحة، نتيجة المتابعة الجيدة، والتركيز العالي، ويستحق لقب حكم الأسبوع.

قرارات سليمة

وأثنى خبير التحكيم سالم سعيد، على أداء قضاة الملاعب خلال الجولة المنتهية بقوله، الأداء جاء طيباً في باقي المباريات الست، حيث كانت هناك 3 حالات طرد، كلها سليمة، كما أن إلغاء هدف للشارقة في مباراته أمام العين، بداعي التسلل، كان قراراً سليماً، وكذلك احتساب ركلة جزاء لخورفكان في مباراته أمام الفجيرة، قرار صحيح.

كما أن أداء الحكم المونديالي محمد عبد الله في مباراة العين والشارقة، قمة في التميز والجاهزية البدنية والفنية، ولعل أداء محمد عبد الله، يكون درساً مجانياً لباقي الحكام، خاصة مع اكتسابه خبرات كبيرة دولية وقارية، خلال السنوات الأخيرة، جعلت الجميع يُكنّ له كل تقدير واحترام خلال إدارته للمباريات.