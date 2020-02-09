دوري الإمارات يعاند التوقعات

المصدر: دبي - علي شدهان

كأن دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، يعاند بصلابة، ويرفض بقوة، كل التوقعات التي «تعشمت» وانتظرت حسماً في هوية «المحظوظين السعداء» الأقرب لمعانقة درعه الثمين، و«الهابطين الحزينين» الأكثر قرباً من الهواة، عناد ورفض يجسدان واقعاً في ضوء ما أفرزته نتائج الجولة 16 من البطولة، والتي شهدت 4 قمم «كان» من المفترض أن تُسهم نتائجها في الإتيان بالحسم المرتقب في جبهتي القمة والقاع، ولكن هذا لم يتحقق، فجاء السؤال «ليه العناد» يا دوري الخليج العربي؟!

4 قمم

وعلى صدى صلابة العناد وقوة الرفض، لم تُسفر أي من القمم الأربع، اثنتان في المقدمة، شباب الأهلي وضيفه الجزيرة، والعين مع الشارقة، ومثلهما في القاع، اتحاد كلباء وضيفه حتا، وخورفكان مع الفجيرة، عن بادرة حسم مؤكدة في القمة والقاع، لتبقى الأمور على حالها بنسبة كبيرة جداً انتظاراً للجولة 17 بعد الانتهاء من فترة التوقف لأكثر من أسبوعين للارتباط بدوري أبطال آسيا.

محصلة الجولة

وبالعودة للمحصلة في ختام الجولة 16، حافظ شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام برصيد 36 نقطة رغم خسارته أمام الجزيرة بهدفين لهدف، ومواصلة نزيفه للنقاط للجولة الثانية على التوالي، فيما شكل الفوز فرصة قوية للجزيرة للعودة إلى وصافة الترتيب بـ 30 نقطة.

الوحدة ثالثاً

واقتحم الوحدة مربع الكبار، محتلاً المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد فوزه على بني ياس بثلاثة أهداف دون رد، تاركاً المركز الرابع لبطل النسخة الماضية، الشارقة برصيد 28 نقطة بعد تعادله الثمين بهدف لمثله مع العين الذي خرج من مربع الأربعة الكبار، محتلاً المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، بينما بات الظفرة في أمان باحتلاله المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف.

لا جديد

ولم تأت الجولة 16، بجديد للنصر والوصل بعد تعرض الأول للخسارة بهدفين لهدف أمام الظفرة، متراجعاً للمركز السابع بـ 24 نقطة، وتعادل الثاني الخاسر بهدف لمثله مع عجمان، وتمسكه بالمركز الثامن بـ 23 نقطة، تاركاً المركز التاسع لبني ياس برصيد 20 نقطة بعد خسارته بالثلاثة أمام الوحدة، فيما حل عجمان عاشراً برصيد 18 نقطة إثر تعادله مع الوصل بهدف لمثله.

صراع رباعي

وتسببت نتائج الجولة 16 في نشوب صراع رباعي محتدم هرباً من الهبوط، بين اتحاد كلباء الذي حل في المركز 11 برصيد 13 نقطة من 15 مباراة بعد خسارته أمام حتا بهدف نظيف، وحتا صاحب المركز 12 برصيد 12 نقطة، والفجيرة في المركز 13 برصيد 12 نقطة بعد تعادله مع خورفكان بهدفين لمثلهما، وخورفكان صاحب المركز 14 والأخير برصيد 9 نقاط.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة 16، لمع نجم، الإماراتي تيغالي لاعب الوحدة، وفرض أفضليته على صعيد اللاعبين بعدما أسهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على بني ياس، سجل منها هدفين، فيما نجح الإسباني خيمينيز مدرب الوحدة في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة بعدما قاد فريقه للفوز على السماوي، وإسهامه في تقدم العنابي إلى ثالث الترتيب العام.

نخبة نجوم

وأفرزت الجولة 16 نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيل المثالي للجولة، وهم عادل الحوسني «الشارقة» لحراسة المرمى، وللدفاع، شانغ «الوحدة» وخليفة الحمادي «الجزيرة» وسالم سلطان «الشارقة» ويوسف جابر «شباب الأهلي»، وللوسط، فهد حديد «خورفكان» وماجد سرور «الشارقة» وحمد البلوشي «الوصل» وخلفان مبارك «الجزيرة»، وللهجوم، تيغالي «الوحدة» وعلي مبخوت «الجزيرة».