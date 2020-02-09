أسبوع حاسم في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة و«المحترفين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعتبر الأسبوع الجاري حاسماً في أمر الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، حيث ستتضح الصورة بشكل أوضح للأعضاء المرشحين، وينتظر أن يحسم مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي أمر مرشحيهم خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم اختيار حميد الطاير ممثلاً لنادي النصر وعلي حمد ممثلاً لنادي حتا في الانتخابات ، بعد التشاور مع مجلس دبي الرياضي ويوجد احتمال لترشح شخصية من شباب الأهلي للرابطة.

واتضحت الصورة إلى حد كبير في انتخابات اتحاد الكرة بعد ترشح 4 أعضاء هم، هشام الزرعوني «الشارقة» وعامر الصيعري «الوحدة»، ويوسف السهلاوي «الحمرية»، وجمعة العبدولي «الفجيرة»، كما يتوقع أن يتقدم أحمد بن درويش «الإمارات» بأوراقه خلال الساعات المقبلة.

وتشهد الأيام المقبلة اكتمال قائمة المرشحين، والتي غالباً ما سيتم اختيارهم بالتزكية، من قبل رئيس الاتحاد، ووفق لائحة الانتخابات سيتم اختيار 5 ممثلين عن أندية المحترفين، وثلاثة عن أندية الهواة، ويتم اختيار 3 شخصيات بالتعيين من رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ويتوقع أن يكون من بينهم خلفان بالهول وسالم الشامسي وعضو نسائي، ويقوم رئيس الاتحاد باختيار قائمته التي سيجري الاقتراع عليها خلال الانتخابات بوم 12 مارس.

وشهدت عملية الترشح لانتخابات الرابطة تطورات عديدة في الساعات الماضية، وسيقوم عبد الله ناصر الجنيبي بتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الرابطة، بعد صرف النظر عن أمر ترشحه لمنصب مهم في هيئة الرياضة، كما سيتم حسم أمر ترشح عدد من الشخصيات الممثلة لعدد من الأندية خلال الساعات المقبلة.

فيما يعتبر محمد اليماحي نائب رئيس شركة كلباء لكرة القدم المرشح الوحيد رسمياً للانتخابات ، وينتظر أن يتقدم عجمان اليوم بأرواق ترشح ناصر الظفري المدير التنفيذي للنادي للعضوية، بجانب ترشيح العين ليوسف خوري وسوف يتبلور الموقف كاملاً قبل غلق باب الترشح الأربعاء المقبل.