«دولي الجودو» يشيد بمقترحات الإمارات

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

أشاد المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، في اتصال هاتفي مع محمد بن ثعلوب رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بالمقترحات الفنية التي تقدم بها بن ثعلوب بشأن بطولة غراند سلام أبوظبي المقررة في أكتوبر المقبل.

وألمح إلى التطورات الجديدة في أجندة الاتحاد الدولي على ضوء التطورات الصحية في الصين، وحرمان فيروس «كورونا» منتخب الصين من المشاركة في ، مشيراً إلى تضامن أسرة الجودو مع الرياضيين في الصين، وتقدم الاتحاد الدولي بمقترحات للجنة الأولمبية الدولية، تتضمن تأهل 14 لاعباً ولاعبة من الصين في مختلف الأوزان للأولمبياد.

من ناحية اخرى أوقعت قرعة بطولة غراند سلام باريس للجودو الكبرى، لاعبنا فيكتور «وزن 73 كغم» في مواجهة ريج مارك من جزيرة أندورا، بينما يلعب لاعبنا إيفان في منافسات وزن تحت 100 كغم مع المخضرم الفرنسي ماريت سيرلي.