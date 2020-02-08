مسافي يفجر المفاجأة ويتجاوز الحصن وفوز غال للبطائح بالهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أوقف مسافي مسيرة ضيفه دبا الحصن " الوصيف " ملحقاً به أول هزيمة في موسم دوري الدرجة الأولى بعد أن فاز عليه بهدف وحيد جاء عبر "نيران صديقة" عن طريق كابتن دبا الحصن المدافع سالم جاسم (ق 18 ).

وقدم مسافي هدية مجانية للإمارات الذي انفرد بصدارة الدوري برصيد 27 نقطة فيما تجمد دبا الحصن عند 24 نقطة في المركز الثاني ورفع مسافي رصيده الى 7 نقاط .

وفي المباراة الثانية التي جرت أمس حقق البطائح فوزاً في الوقت بدل الضائع على مضيفه التعاون بنتيجة 2/1 سجلهما البرازيليان في صفوف الفريق ويندرسون والكسندر في الدقيقتين 4 ، 90+6 ليحتل البطائح المركز الثالث برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد الحمرية .

فيما انتهت مباراة العربي ومصفوت على وقع التعادل بهدفين لكل فريق احرز للعربي فارس الجابري واليكسندر ق 12 ، 31 ولمصفوت الفرنسي فاتري ساخي ق 29 ،34 ، وكان الامارات قد فاز امس على الحمرية 2/1 وتعادل الذيد ودبا 1/1