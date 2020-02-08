الفجيرة يفسخ عقد مدربه بوقرة بالتراضي وفيفاني البديل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة رسمياً عن فسخ التعاقد مع مدرب الفريق الأول الجزائري مجيد بوقرة وذلك عقب نهاية مباراة الفريق الدورية أمس أمام خورفكان والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين.

وقامت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة بتوجيه رسالة شكر لبوقرة على الفترة الماضية التي قضاها في قلعة الذئاب لكن النتائج لم تسعفه وأشار بيان صادر من الشركة إلى أن بوقرة يظل ابناً للنادي متمنين له التوفيق في مشواره القادم.

ولم يعلن نادي الفجيرة عن بديل بوقرة لكن كل المؤشرات ترجح كفة الإيطالي فيفياني مدرب كلباء السابق والذي سيصل في غضون الساعات المقبلة لتوقيع عقده مع النادي وتولي المهمة رسمياً اعتباراً من مباراة الفجيرة ضد فريقه السابق كلباء ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي أواخر الشهر الجاري