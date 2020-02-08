الاتحاد الآسيوي يرشح لابا كودجو للفوز بجائزة هداف أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المهاجم التوغولي لابا كودجو لاعب العين، ضمن 10 مهاجمين، للمنافسة بقوة على جائزة الهداف لدوري أبطال آسيا 2020، مع ساعات قليلة على انطلاق مباريات دور المجموعات للبطولة بعد غدً الاثنين.

وألمح الاتحاد القاري، إلى أن لابا، قدم عروضاً رائعة منذ انضمامه إلى العين قادماً من نادي النهضة البركانية المغربي، وهو يتصدر حالياً هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي، وإلى أن العين عانى في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، من عدم قدرته على تسجيل الأهداف، ولكن مع وجود لابا، فإن الفريق يمتلك قدرة كبيرة على عبور المنافسة بقوة.

وتضمنت القائمة الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي، والذي توج بلقب الهداف النسخة الماضية برصيد 11 هداف، وتتركز عليه الأعين، لأن يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الهداف عامين على التوالي، والجزائري بغداد بونجاح لاعب السد.

وتيروهيتو ناكاغوا مهاجم يوكوهاما مارينوس الياباني، والذي حصل على جائزتي أفضل لاعب والهداف في الدوري الياباني، وقاد فريقه للفوز بلقب البطولة، وسجل 15 هدف في الدوري الياباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعة 9 أهداف.

كما تضم القائمة، المالي شيخ دياباتي لاعب الاستقلال الإيراني، والذي سجل حضوره بقوة على المستوى القاري بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين خلال الدور التمهيدي من البطولة الحالية، وآدم تاغارت لاعب سوون سامسونغ بلو وينغز، والذي بات أول لاعب أسترالي يفوز بجائزة هداف الدوري الكوري الجنوبي، بعدما سجل 20 هدفاً في 33 مباراة.

وتاليسكا لاعب غوانغزهو ايفرغراند، والذي عانى في مشاركته بالبطولة القارية العام الماضي من الإصابات، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي، والذي يعتبر من أفضل المهاجمين في كرة القدم الآسيوية، ويمتلك معدل تسجيل يقترب من هدف في كل مباراة، منذ انضمامه إلى الأهلي عام 2014.

وآدم لو فوندر لاعب سيدني، والذي قاده إلى الفوز في نهائي الدوري الأسترالي 2018-2019، ويتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الأسترالي، ودراغان سيران لاعب باختاكور، والذي ساهم بتتويج فريقه بلقب الدوري الأوزبكي للمرة الأولى منذ عام 2015، بعدما سجل 23 هدفاً.