العين يعلن تعاقده رسميا مع بلاس جوجاك

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعلن نادي العين رسميا تعاقده مع المجري بلاس جوجاك، وسيرتدى اللاعب الرقم 10، ويتوقع أول ظهور رسمي مع الفريق العيناوي في المباراة المقبلة، أمام فريقه السابق نمور كلباء، ولن يستفيد منه العين في دوري أبطال آسيا بعد أن اعتمد الفريق الكشف الآسيوي والذي ضم من الأجانب كل من الياباني تسوكاسا شيوتاني، والتوغولى لابا كودجو، والكازخستاني إسلام خان، بالإضافة للفرنسي عمر يسن.

وسبق لجوجاك اللعب محليا مع كلا من الوحدة واتحاد كلباء، وخاض مع الفريقين 111 مباراة منها 69 بشعار العنابي، و42 بشعار النمور، وسجل مع الفريقين 33 هدفا بواقع 23 مع الوحدة، و10 مع كلباء، وصنع 43 هدفا منها 30 هدفا بشعار الوحدة و13 مع اتحاد كلباء