النقطة تضرب 6 فرق

المصدر: متابعة: علي شدهان، طلحة عبد الله، عز الدين جاد الله

لم يتمكن فريق العين وضيفه الشارقة من الاستفادة من تعثر شباب الأهلي المتصدر، واكتفيا بالتعادل 1-1 أمس باستاد هزاع بن زايد، في يوم التعادلات بالجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث حصلت ستة فرق على نقطة واحدة في ختام الجولة، ووصل الشارقة إلى النقطة 28، رابعاً بأفضلية الأهداف عن العين صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد «28 نقطة»، تقدم الشارقة عن طريق البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة الثالثة، ونجح العين في السيطرة على مجريات اللعب بالشوط الثاني حتى أدرك التعادل بواسطة التوغولى لابا كودجو بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 86.



وانتزع الوصل نقطة ثمينة بتعادله مع ضيفه عجمان 1 - 1، باستاد زعبيل، وبادر «البرتقالي» بالتسجيل عن طريق الغاني أووسو في الدقيقة 45، وأدرك «الإمبراطور» التعادل بهدف البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 88، ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 23، وعجمان إلى النقطة 18. وسبق لعجمان تحقيق الفوز على الوصل بهدف دون رد في مباراة الذهاب.



ونجا فريق الفجيرة من فخ خورفكان، ونجح في التعادل معه بنتيجة 2-2 باستاد خالد بن محمد، سجّل لخورفكان رافائيل من ركلة جزاء «ق 30»، ورامون لوبيز «ق 43»، وللفجيرة فيرناندو «ق 35»، وعبدالله صالح «ق 85»، ووصل الفجيرة إلى 12 نقطة، وخورفكان إلى 9 نقاط.