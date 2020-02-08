الإمارات يعزز صدارته لدوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم مغرداً وحيداً في القمة، بفوزه أمس على الحمرية 2 - 1، بالجولة 12 للبطولة، سجل للفائز كل من ديغو سيلفا وسبيل غازي في الدقيقتين 66، 87، وللحمرية لوان سانتوس «ق 90+5» ورفع «الصقور» رصيده إلى 27 نقطة وتم طرد عبد الله موسى «الإمارات» في الوقت بدل الضائع بالبطاقة الصفراء الثانية. وتعادل الذيد ودبا الفجيرة 1 - 1 سجل للذيد ماشادو «ق 23» ولدبا فينكسيوس «ق 43»، وتقام اليوم ثلاث مباريات، ويلعب مسافي مع دبا الحصن، والتعاون مع البطائح، والعربي مع مصفوت.