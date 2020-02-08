5 نقاط ضائعة تدق ناقوس الخطر لـ «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي، 5 نقاط منذ بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ومع ضياع هذه النقاط بدأ «ناقوس الخطر» يدق لـ «فرسان دبي»، من أجل العودة للانتصارات في الجولات المقبلة للبطولة، وحافظ شباب الأهلي على انفراده بالقمة، ولكن تقلص الفارق بينه وبين منافسيه المباشرين إلى 6 نقاط، بعدما كان 9 نقاط.

وفقد شباب الأهلي أول نقطتين في الجولة 15 بالتعادل مع الفجيرة سلباً ، ثم فقد 3 نقاط أمس، 1 - 2 من الجزيرة في الجولة 16، وتتبقى 10 جولات متبقية على نهاية البطولة ، فيما يدخل «الفرسان» تحدي دوري أبطال آسيا اعتباراً من الاثنين المقبل، وهو ما يدعو لانتفاضة جديدة للفريق تعيده إلى سكة الفوز رغم الضغوط الكثيرة.

واكد محمد حمدون المشرف على فريق شباب الأهلي، وجود ضغوط على اللاعبين، وبرر تراجع الأداء والنتائج، بتغيير البرمجة عن المتفق عليها في بداية الموسم، مما عرض اللاعبين للإجهاد، إلى جانب غياب الكثير من النجوم للإصابة، وأكد أن اللاعبين مطالبون بالتكاتف لاستعادة المستوى والنتائج الجيدة.