مدرب العين: نستحق نتيجة أفضل من التعادل امام الشارقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بدا البرتغالي بيدرو إيمانويل، سعيدا خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه أمام الشارقة والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال إن جميع اللاعبين كانوا رائعين، وقدموا عمل كبير في الملعب.

مشيرا إلى إن العين سيطر تماماً على معظم مجريات الشوط الأول والشوط الثاني كاملاً وكان يستحق نتيجة أفضل من التعادل.

وقال: شاهدنا اليوم عملاً متميزا وكانت الأجواء في الملعب رائعة بالحضور الجماهيري المميز، غير أننا وبنهاية المباراة لم نحصل على النقاط الثلاث التي كنا نستحق الحصول عليها، وقبل كل مباراة لدينا شعار نرفعه وهو تقديم كرة قدم حقيقية وهذا ما شاهدناه اليوم، واعتقد أن مثل هذا المستوى يجعل الجمهور يحرص على الحضور ومساندة الفريق .

واعتذر المدرب البرتغالي، عما قال إنها تصرفات سلبية قد تكون بدرت منه أثناء وبعد المباراة وقال: هذه مشاعر تتعلق بكرة القدم لا يمكن التوقف عنها وبسبب هذه المشاعر قد يكون لدي ردة فعل عنيفة نوعا ما، مشيراً إلى انفعالاته مع مساعد مدرب الشارقة لاعتقاده أن اللاعبين يتعمدون إضاعة زمن اللعب.

وقال: كنا نستحق أن نلعب دقائق أكثر وكان يمكن أن نحقق نتيجة أفضل من التعادل، ولكن الفريق المنافس وهو بطل الدوري ومنذ أن سجل في الدقيقة الثانية بدأنا نشهد منه تعمد اهدار الوقت، وعلينا في عالم كرة القدم أن نعمل بجهود أكبر لتقديم عروض تليق بالجماهير التي تحضر لهذه المباريات وهذا يجب أن يكون العنوان الرئيس لكل مباراة.