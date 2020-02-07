العنبري: التعادل أمام العين نتيجة إيجابية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعتبر عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق نادي الشارقة، أن نتيجة التعادل التي خرج بها فريقه من ملعب مضيفه العين مساء اليوم على إستاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي، إيجابية.

موضحا أن العين فريق كبير وقوى وقد نجح في العودة للمباراة بعد أن سيطر على مجريات الشوط الثاني، وقال إن الفريقين قدما مباراة مثيرة أمتعت المتابعين.

وأوضح أن فريقه ورغم أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الثاني إلا أن اللاعبين تجاسروا على أفضل نسق وقدموا مردودا جيدا رغم الغيابات المؤثرة، وعبر عن تمنياته بأن تظهر الفرق الإماراتية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بالمستوى المنشود وتقدم عملا يقودها إلى تحقيق النتائج المأمولة، لإسعاد الشارع الرياضي الإماراتي.