العين والشارقة يكتفيان بالتعادل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اكتفى فريقا العين وضيفه الشارقة بالتعادل 1-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وبالنتيجة بقي كل فريق في نفس موقعه بالترتيب العام لفرق الدوري، الشارقة في المركز الرابع برصيد (28 نقطة)

بأفضلية الأهداف عن العين صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد (28 نقطة) ومبكرا هز الملك الشرقاوي شباك الزعيم عن طريق اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، الذي استفاد من هفوة في دفاع العين وتوغل بالكرة حتى واجه الحارس ليسجل هدف الفوز الوحيد ( ق 3).

وفي الشوط الثاني سيطر العين على مجريات اللعب تماما وضغط بقوة على مرمى ضيفه حتى نجح التوغولى لابا كودجو، في إدراك التعادل للعين بضربة رأسية رائعة (ق 86)، وبعدها ضاعت للفريقين عدد من الفرص قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل.