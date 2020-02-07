الرمادي مدرب عجمان: طموح بلا إمكانيات ضرب من الخيال

المصدر: دبي-علي شدهان

اعرب المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن رفع سقف الطموح بلا إمكانيات حقيقة متاحة، يعتبر ضربا من الخيال.

مبديا رضاه عن الإمكانيات المتوفرة حاليا في فريقه، متمنيا أن تتحسن تلك الإمكانيات كي يحقق عجمان مركزا أفضل في الدوري أبعد من المنطقة الدافئة، مبديا رضاه عن النقطة التي حصل عليها عجمان من التعادل مع مضيفه الوصل اليوم ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وأشار الرمادي إلى أنه يبدو صعبا التغلب على منافس جريح في إشارة إلى الوصل الذي تجرع مرارة هزيمة قاسية أمام العين في الجولة الماضية من البطوبة، منوها الى ان عجمان عانى من إرهاق خوض 4 مباريات مع فرق قوية في غضون 12 يوما، وحقق أمامها نتائج إيجابية قبل خوضه مباراة الوصل.