الإمارات يعزز صدارته للهواة وتعادل خاسر لدبا أمام الذيد

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى مغرداً وحيداً في المقدمة وذلك بعد فوزه اليوم خارج الأرض على مضيفه العنيد الحمرية بنتيجة 2-1

وجاءت الأهداف في الشوط الثاني عبر كل من البرازيلي ديغو سيلفا وسبيل غازي في الدقيقين 66، 87 واحرز يتيمة الحمرية لوان سانتوس ق 90+5 ليرفع الأمارات رصيده إلى 27 نقطة فيما تجمد رصيد الحمرية عند 19 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت الدقائق الأخيرة لللوقت بدل الضائع طرد لاعب الإمارات عبد الله موسى بالبطاقة الصفراء الثانية .

وفي المباراة الثانية تعادل الذيد وضيفه دبا الفجيرة بهدف لكل فريق بكر للذيد محترفه ماشادو (ق 23) وعدل للنواخذة هداف الفريق البرازيلي فينسيوس سليفا (ق 43 )ليكسب كل فريق نقطة خاسرة حيث رفع الذيد رصيده الى 11 ودبا الفجيرة الى 18 .

وتستكمل اليوم مباريات الأسبوع الثاني عشر بثلاث مباريات تجمع مسافي صاحب المركز قبل الأخير بالوصيف دبا الحصن ويستقبل التعاون ضيفه البطائح في رأس الخيمة فيما يلاقي العربي نظيره مصفوت في ام القوين .