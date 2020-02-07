ريجيكامب: لو لا سوء الطالع لفاز الوصل على عجمان

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن سوء الطالع وراء تعادل فريقه اليوم مع ضيفه عجمان بهدف لمثله ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

مشددا على أن الوصل استحوذ على معظم دقائق المباراة، وصنع فرصا سانحة، ضاعت نتيجة ما وصفه بسوء الطالع، رافضا تحميل أي من لاعبيه إضاعة أي من تلك الفرض، منوها إلى انه لا يود الحديث عن القرارات التحكيمية خلال المباراة، مشيرا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على عمله مع الوصل.

وأشاد ريجيكامب بالأداء الذي قدمه الألماني كريستيان تراش في ظهوره الأول مع الفهود، مشددا على أن تراش مازال بحاجة إلى المزيد من الوقت للتأقلم، ليقدم أفضل ما لديه مع الوصل في المباريات القادمة.