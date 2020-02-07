الفجيرة ينجو من فخ خورفكان

المصدر: الشارقة - عز الدين جادالله

نجا فريق الفجيرة من هزيمة مفاجئة من غريمه خورفكان وتعادل معه بنتيجة 2-2، في مواجهة الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة، لحساب الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

تقدم خورفكان في الدقيقة "30 "عن طريق رافائيل من ركلة جزاء، وعادل فيرناندو النتيجة للفجيرة في الدقيقة "35"، لكن عاد رامون لوبيز وأحرز الهدف الثاني لخورفكان في الدقيقة "43"، قبل أن يعادل عبد الله صالح النتيجة للفجيرة في الدقيقة" 58".

وبالنتيجة يضيف كل فريق نقطة لرصيده ليرتفع رصيد الفجيرة إلى 12 نقطة، وخورفكان "9" نقاط.

أحكم خورفكان سيطرته على مجريات الشوط الأول وكان الأخطر منذ الدقائق الأولى، بعكس فريق الفجيرة الذي لم يدخل أجواء المباراة إلا بعد

أحرز خورفكان لهدفه الأول في الدقيقة 30، واثمرت هجوم خورفكان المكثف عن احتساب حكم المباراة يحيى الملا لركلة جزاء في الدقيقة " 28"، لصالح خورفكان إثر عرقلة فهد حديد في منطقة الجزاء والتي تصدى لها رافائيل محرزاً الهدف الأول لخورفكان في الدقيقة "30".

ولم تكد تمر خمس دقائق على هدف خورفكان حتى نجح محترف الفجيرة فيرناندو في إدراك التعادل لفريقه من تسديدة قوية سكنت شباك خورفكان في الدقيقة "35" ليعيد المباراة إلى نقطة البداية، لكن نجح رامون لوبيز في إحراز هدف التقدم لخورفكان قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني ضغط الفجيرة بغية تقليص النتيجة وإدراك التعادل حيث تلقى عبد الله صالح عندما تلقى كرة عرضية فارتقى لها مسكنها شباك خورفكان رأسية محرزاً هدف التعادل والثاني للفجيرة " 58".