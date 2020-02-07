أحمد بن محمد يؤكد أهمية تبنّي الأفكار المبدعة لدعم النشاط الأولمبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية تطبيق آليات العمل المشترك مع مختلف الهيئات والجهات على مستوى الدولة، بهدف إعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية على الأصعدة كافة، الأمر الذي يأتي ترجمة لتوجيهات رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تسخير كل سبل النجاح والتميز أمام أبنائها الرياضيين، والعمل على تأسيس قاعدة قوية من المواهب والعناصر القادرة على تمثيل الإمارات بالصورة المطلوبة.

وأوضح سموه أن بناء الإستراتيجيات والخطط وتنسيق الجهود في إطار مؤسسي متكامل تعد كلها عوامل كفيلة لتحقيق الطموحات والآمال المعقودة على أبنائنا وبناتنا، معرباً سموه عن ثقته في الكوادر الوطنية والخبرات الموجودة التي تسهم في المضي قدماً برياضة الإمارات نحو مزيد من التطور والازدهار.

وأشار سموه إلى ضرورة تبني الأفكار الإبداعية في مجريات العمل الأولمبي، والتي تتماشى مع نهج وتوجهات الإمارات وخلق آفاق جديدة من التعاون وتبادل الخبرات ونشر القيم السامية للحركة الأولمبية، وتشييد علاقات قوية مع كل الشركاء والجهات كافة.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ظهر أمس، بحضور معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، في فندق هيلتون الحبتور بدبي.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تعيين محمد بن سليم أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية، مع قبول استقالة كل من طلال الشنقيطي، وصالح محمد بن عاشور من الأمانة العامة للجنة.

كما اعتمد الأعضاء محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والتقرير الأولمبي لعامي 2018 ـ 2019، والحساب الختامي عن الفترة السابقة، والميزانية التقديرية للأعوام السابقة، فضلاً عن اعتماد برنامج المشاركات والاستحقاقات الخارجية لعامي 2020 - 2021.

والتي تأتي على رأسها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثون بطوكيو خلال الفترة من (24 يوليو ـ 9 أغسطس) والدورة الدولية السابعة لأطفال آسيا بمنغوليا ما بين الفترة (14 ـ 26 أغسطس)، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بمدينة سانيا في الصين.

بالإضافة إلى الدورة الخليجية الثالثة بالكويت شهر أبريل القادم. واستعرض الحضور استعدادات فريق العمل التنفيذي للنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لعام 2020 وانطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص الفئات العمرية كافة، حيث تنطلق في الـ5 من مارس المقبل.

مؤكدين على أن دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني واهتمامه المستمر بتطبيق أنماط حياة صحية خالية من الأمراض وتشييد أجيال قادرة على مواجهة التحديات تنعم بالصحة والعافية، يعد العامل الرئيس لتدشين تلك المبادرة السامية.

أحمد بن محمد

› الإبداع في العمل الأولمبي يتماشى مع نهج الإمارات

› هدفنا إعلاء راية الوطن في مختلف المحافل الرياضية

› نثق في الكوادر الوطنية للمضي قدماً برياضة الإمارات نحو مزيد من التطور