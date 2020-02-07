بن سليـم: التطوير يبدأ بتعديل الميثاق الأولمبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توجه محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأوليمبية الوطنية الجديد بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية على الثقة الغالية.

مؤكداً أنه سيبذل كل جهوده من أجل المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في الدولة باعتبار أن اللجنة الأوليمبية المسؤولة الأولى عن تخريج الأبطال الأوليمبيين ورعاية المواهب.

وأضاف: بحكم خبرتي في الرياضة، للتطوير يجب البدء بتعديل الميثاق الأوليمبي حتى يأخذ بعين الاعتبار التغيرات والمسجدات في عالم الرياضة.

واعترف بن سليم أن هناك العديد من السلبيات التي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لبناء بيئة ملائمة لصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن العمل الجيد يحتاج بدوره إلى الوقت واستراتيجية شاملة وأنه ليس من السهل الحديث عن تحقيق أرقام، مشدداً على ضرورة الالتزام بالواقعية.

وعن رأيه في مسألة التجنيس للاستفادة من المواهب، أوضح بن سليم أنه يجب التركيز أولاً على بناء الكوادر الإماراتية وأن التجنيس لن يكون مفتوحاً بل وفقاً لجملة من الضوابط.