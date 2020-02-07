الجزيرة يُشعل القمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشعل الجزيرة صراع قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على مضيفه شباب الأهلي 2 - 1، باستاد راشد في الجولة 16 من الدوري وتجمد رصيد «الفرسان» عند 36 نقطة.

مستمراً في الصدارة، ولكن تقلص الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 6 نقاط مع وصول الجزيرة إلى 30 نقطة، وصعوده للمركز الثاني. سجل للجزيرة علي مبخوت، وخلفان مبارك في الدقيقتين 4 و88، ولشباب الأهلي لوفانور في الدقيقة 11، وشهدت المباراة طرد لاعب شباب الأهلي أحمد عبد الله جميل في الدقيقة 75، ولاعب الجزيرة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 78.

واقتحم الوحدة المربع الذهبي للدوري في المركز الثالث بالنقطة 29، محققاً فوزه الخامس على التوالي.

وتغلب على بني ياس 3 - 0، في بروفة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي السعودي، الاثنين المقبل بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، سجل الثلاثية تيغالي «هدفين»، وعامر مبارك لاعب بني ياس بالخطأ في مرماه، ورفع تيغالي رصيده إلى 14 هدفاً خلف لابا كودجو ووصل للهدف 151 في الدوري.

وعاد الظفرة لمعانقة الانتصارات بعد خسارتين، وتخطى النصر 2 - 1، وسجل الثنائية خالد باوزير وجواو بيدرو في الدقيقتين 69 و 82، وأحرز إستيبان بافيز هدف النصر في الدقيقة 75، وطرد الحكم لاعب النصر يعقوب البلوشي لنيله الإنذار الثاني.

ومنحت تقنية الفيديو «فار» فريق حتا الفوز على اتحاد كلباء 1 - 0، وسجل الهدف البرازيلي كلايتون «ق 38».

