الإمارات يدافع عن الصدارة أمام الحمرية

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تنطلق اليوم مواجهات الأسبوع الـ12 من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع الأولى الحمرية مع الإمارات المتصدر «24 نقطة»، الذي يهدف للعودة بالنقاط الثلاث فيما يعتبر الحمرية صاحب المركز الثالث بـ 19 نقطة للفوز للتقدم في الترتيب.

ويلتقي بالمباراة الثانية الذيد «التاسع بـ 10 نقاط» مع دبا الفجيرة «الرابع بـ 17 نقطة» في لقاء الجريحين، وهي المهمة الأولى لمدرب دبا المؤقت المغربي أحمد مجاهد الذي تولى المسؤولية خلفاً للبرازيلي المقال سيرجيو.

وتقام غداً 3 مباريات تجمع العربي مع مصفوت والتعاون مع البطائح، ومسافي مع دبا الحصن.