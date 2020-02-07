4 مرشحين لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: متابعة: العوضي النمر، محمد فضل

تقدم جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، بأوراق ترشحه لعضوية اتحاد الكرة، ليكون المرشح الرابع للعضوية في اليوم الثالث للترشح بعد كل من هشام الزرعوني ممثل الشارقة، وعامر الصيعري ممثل الوحدة، ويوسف حسين عن نادي الحمرية. وأكد العبدولي أنه يحمل تطلعات وهموم أندية «الهواة» ولديه برنامج مميز لخدمة كرة الإمارات.

وتشهد الأيام المقبلة قبل غلق باب الترشح 13 الجاري ترشح شخصية جديدة من أبوظبي، ومرشحين من دبي ينتظر أن يكونا علي حمد وحميد الطاير، وكلاهما عضو في اللجنة الانتقالية، كما ينتظر أن يتقدم عضو من رأس الخيمة بأوراق ترشحه، ومن المتوقع أن يكون أحمد درويش مرشح نادي الإمارات وعضو اللجنة الانتقالية. ومن المنتظر قيام كل من عمر العضب «دبا الحصن،» وسالم سلطان الكتبي «المدام» بالانسحاب من سباق الترشح خلال الساعات المقبلة.

ووفق لائحة الانتخابات يتم اختيار 5 ممثلين عن أندية المحترفين، و3 عن أندية الهواة، وسيكون هناك 3 شخصيات سيتم اختيارهم بالتعيين من قبل رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي فاز برئاسة المجلس بالتزكية.