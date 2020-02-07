دي خيا يؤكد أهمية «كأس دبي للقارات تحت 13 سنة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحبت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيس مجلس دبي لمستقبل الإعلام، بالنجم العالمي ديفيد دي خيا حارس مرمى منتخب إسبانيا ونادي مانشستر يونايتد، والنجم ميشيل سلغادو لاعب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق.

كما رحبت بسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وذلك لمناسبة استضافة نادي دبي للصحافة، في مقره الجديد بمنطقة وان سنترال المؤتمر الصحافي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة».

وهي الاستضافة التي تؤكد متانة العلاقة بين المؤسسات الوطنية، وتكامل عملها لخدمة الوطن، كما تؤكد على دور نادي دبي للصحافة، كملتقى للإعلام العالمي في الترويج للفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، وتوفير منصة لتلاقي الإعلاميين مع النجوم وصناع القرار في مختلف قطاعات الحياة.

وحظي المؤتمر الصحافي باهتمام كبير، نظراً للمكانة التي اكتسبتها هذه البطولة، على صعيد تطوير المواهب الناشئة، وإتاحة الفرصة للاعبينا للتنافس مع أفضل اللاعبين من مختلف القارات، ضمن مرحلتهم العمرية، واكتساب الخبرات الإضافية التي تؤهلهم لتطوير مستوياتهم، وتمثيل فرقهم ومنتخباتهم على النحو الأمثل.

اهتمام

كما حظيت تصريحات النجم ديفيد دي خيا، باهتمام الحاضرين والمتابعين، حيث قدم للاعبين الناشئين خلاصة تجاربه والدروس التي تعلمها في بداية مشوار حياته.

والتي لخصها بكلمات بسيطة، هي حب اللعبة والشغف والتفاني في التدريب، واللعب والاستمتاع بممارسة كرة القدم، وهي وصفة للنجاح تتناسب مع اللاعبين الصغار، وتؤسس لمستقبلهم في اللعبة، بغض النظر عن المكان الذي يلعبون فيه، ونوعية الدوريات التي يتنافسون فيها.

احتكاك

كما أكد دي خيا على أهمية هذه البطولة في توفير الفرصة للاعبين الناشئين للتنافس والاحتكاك، وهي الأهمية التي دفعته لحضور المؤتمر الصحافي.

وكذلك رغبته في حضور المنافسات للاستمتاع بكرة قدم جميلة، يقدمها هؤلاء اللاعبين الصغار الذين يذكرونه ببداياته، كما يمثلون مستقبل اللعبة.

وعبّر دي خيا أيضاً عن سعادته بالوجود بشكل مستمر في دبي، التي تضم منشآت سياحية وتدريبية جميلة، كما تعد الزيارات الشتوية فرصة له وللاعبين للاستمتاع بالطقس الجميل، والمناظر الرائعة في مختلف مناطق دبي.

دعم وتشجيع

جدير بالذكر، أن البطولة تحظى بدعم وتشجيع العديد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يرسلون رسائل صوتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم ودعم هذه البطولة.

كما يحرص عدد من النجوم على الوجود في منافساتها، ومتابعة اللاعبين وتقديم النصائح لهم، وكان من بين الحاضرين للنسخ السابقة من البطولة، النجم الإسباني بويول قائد منتخب إسبانيا وبرشلونة سابقاً، ولويس فيغو قائد منتخب البرتغال وبرشلونة وريال مدريد سابقاً، ونيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وعدد من الأندية، والنجم المالي عمر كانوتيه، وغيرهم.

24 فريقاً

وتقام البطولة لمدة ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 فبراير الجاري في مدينة دبي الرياضية، حيث يلعب كل فريق أكثر من مباراة في اليوم الواحد، بداية من دور المجموعات، الذي يضم 24 فريقاً وصولاً إلى الفوز بلقب البطولة، التي تعد أكبر ملتقى لفرق الناشئين في الأندية من مختلف دول العالم.

وتشهد نمواً متزايداً عاماً بعد آخر، حيث بلغ عدد المسجلين في النسخة الحالية 400 لاعب من 24 فريقاً، من 12 دولة بمختلف القارات في مقدمهم ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، والزمالك، بالإضافة إلى 4 أندية تمثل الدولة في المنافسة، هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.