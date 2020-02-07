خورفكان والفجيرة.. مباراة النقاط الست

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

يلتقي فريقا خورفكان والفجيرة بملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة عند الثامنة والربع مساء اليوم في مواجهة تساوي 6 نقاط، ويطمح الفريقان لتجنب الهزيمة في ظل الوضع الحرج للفريقين في سلم الترتيب، ويحتل خورفكان المركز الأخير برصيد 8 نقاط وحقق قفزة ملحوظة مع انطلاقة مباريات الذهاب تمكن من الحصول على 4 نقاط بفوزه على الشارقة والتعادل مع حتا.

وفي المقابل يحتل الفجيرة المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، ويحتاج الحصول على عدد أكبر من النقاط من أجل تأمين البقاء مع الكبار.

ويعتمد خورفكان على تألق المحترفين الأجانب إلى جانب ظهور المواطنين بمستوى مميز وخاصة فهد حديد الذي بات بمثابة المنقذ للفريق، ويخوض «الذئاب» المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب عبد الله النوبي الذي انضم لأداء واجب الخدمة الوطنية، فيما يعود الثلاثي فهد سبيل من الإيقاف إلى جانب تعافي جوناثان وحميد عباس من الإصابة.

وأكد الصربي غوران مدرب خورفكان أن فريقه يطمح لمواصلة النتائج الجيدة، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه رفعوا شعار الفوز اليوم بهدف اكتساب نقاط جديدة، مؤكداً جاهزية الفريق وقال: أنا سعيد بانسجام وتألق الأجانب الجدد مع بقية زملائهم، كما أنني متفائل باللعب على استاد خالد بن محمد بعد أن تأقلم اللاعبون عليه كما حققنا أول فوز في الموسم عليه أمام الشارقة.

أهمية

ووصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة مباراة خورفكان بأنها من فئة النقاط الست وتمثل أهمية كبيرة لفريقه وخصوصاً وأنها مع أحد الفرق التي تنافس على البقاء مع الكبار، وتعتبر مثل نهائي الكؤوس.

وعبر بوقرة عن سعادته بتألق اللاعبين وبالمستوى الجيد الذي ظهروا به أمام شباب الأهلي المُتصدر، وقال: عملت على تصحيح بعض الهفوات وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث،وسنعوض غياب عبد الله النوبي بشقيقه خلفان النوبي القادم من شباب الأهلي وهو يمتلك إمكانات كبيرة.