الوصل وعجمان.. رد الاعتبار وإثبات الذات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم في زعبيل فريقا الوصل وعجمان ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويتطلع «الإمبراطور» إلى رد الاعتبار، و«البرتقالي» إلى إثبات الذات في ضوء نتيجة مباراتهما في ذهاب البطولة، والتي انتهت لمصلحة عجمان 1 - 0

ويحتل الوصل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما يحتل عجمان المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

ويفتقد الوصل خدمات محترفه الأكوادوري غايبور بسبب الإصابة التي لحقت به قبيل مباراة فريقه والعين في الجولة الماضية، في مقابل استعادة خدمات مدافعه حمد البلوشي الذي غاب عن مباراة العين لتراكم البطاقات الصفراء.

وفي المقابل لا يتوقع تغيير في تشكيلة عجمان واطمأن الجهاز الفني على الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين بعد المستوى الذي قدموه أمام النصر، وتحقيقهم الفوز وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي على التحضير الذهني للفريق، والتعامل مع المنافس بكل حذر وجدية.

صعوبة

وصف الروماني ريجيكامب مدرب الوصل مباراة فريقه أمام عجمان، بالصعبة والمهمة، لافتاً إلى أنه يعرف منافسه جيداً، منوهاً إلى أن عجمان فريق مميز، ولديه لاعبون أكفاء في مختلف الخطوط.

وغالباً ما يعتمد على الهجمات المرتدة، واعتماد الدفاع الجماعي، والروح القتالية، مطالباً لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال طوال زمن المباراة لتحقيق الهدف المنشود المتمثل بحصد النقاط الثلاث.

حذر

وأكد ايمن الرمادي المدير الفني في تعليقه على المباراة انه يتعامل مع مضيفه الوصل، بعيداً عن تبعات الجولة الماضية التي فاز فيها فريقه على النصر وخسارة الوصل بنتيجة كبيرة من العين.

مشيراً إلى أن كل مباراة تختلف عن الأخرى، وأنه ولاعبيه لن يتذكروا فوزهم على الوصل في الدور الأول، وقال: الوصل منافس قوي يتطلب التعامل معه بحذر، كما أن لاعبيه مطالبون بالاستفادة من دروس المواقف السابقة عندما كان الفريق يفوز ثم يتعثر في الجولة الثانية، مؤكداً أن صفوف عجمان مكتملة ولا توجد غيابات تذكر والروح المعنوية عالية بتحقيق النتيجة المرجوة.

وأكد الرمادي أن أهمية المباراة تنبع من كونها آخر مباراة قبل فترة التوقف، وكل الفرق تعمل على حصد مزيد من النقاط للتقدم في الجدول.

تجربة

وعبّر المغربي عصام فائز لاعب عجمان، عن ارتياحه للعب في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى إعجابه الشديد بتجربة اللاعب المقيم، التي سمح بها في الإمارات، وأكد اللاعب المغربي، الذي يلعب للمرة الأولى خارج بلده، أنه لم يشعر بأي صعوبة في الاندماج مع فريق عجمان، بفضل الروح التي وجدها في النادي، ما سهل مهمته.