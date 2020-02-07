العين والشارقة.. مطاردة الصدارة

المصدر: العين - طلحة عبد الله، الشارقة - عز الدين جاد الله

ينشد كل من العين والشارقة النقاط الثلاث للبقاء في دائرة مطاردة صدارة دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان في الثامنة والربع من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 16.

ويسعى الفريقان لفك الارتباط بعد أن تساويا في رصيد 27 نقطة، وحقق العين فوزاً كبيراً على الوصل بخمسة أهداف بالجولة الماضية، ويتطلع لمتابعة نتائجه القوية.

ومن المنتظر مشاركة إسلام خان في المباراة منذ البداية ويفتقد الفريق مدافعه سالم عبد الله بسبب البطاقة الحمراء .

ويلعب الشارقة بمعنويات عالية بعد كسره مسلسل الهزائم بفوزه على كلباء بالجولة الماضية، ويطمح لتعويض نزيف النقاط ، وتضم تشكيلته البرازيلي كايو في أول مباراة أمام فريقه السابق العين.

جاهزية

وشدد البرتغالي بيدرو مدرب العين على أضرورة حصد النقاط الثلاث، مؤكداً جاهزية فريقه لمتابعة مرحلة النتائج الجيدة.

وقال: نعمل على استغلال الفرص والمحافظة على الشباك نظيفة،ومنافسنا منظم يوعتمد على المرتدات ، ولكننا نلعب وسط جمهورنا، وعلينا إسعادهم.

ووصف عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، منافسه بالأفضل في الدور الثاني على مستوى الأرقام، حيث سجل 8 أهداف دون أن تهتز شباكه،وقال: نعتمد على العمل الجماعي، واللعب أمام العين بين جمهوره صعباً، ونسعى للظهور بشكل إيجابي.

مينديز : استعادة الثقة

أكد ريان مينديز محترف الشارقة، جاهزية فريقه لمواجهة العين، وقال: بعد الفوز الأخير على كلباء استعاد الفريق الثقة لحد ما، وقلّت الضغوط بصورة كبيرة، وهناك ضغط علينا قبل مباراة العين، ولكني أحسبه ضغطاً إيجابياً لتقديم الأفضل.

وأشار منديز إلى جاهزية فريقه وعزمهم على تقديم مباراة قوية أمام منافس قوي، وقال: الفريقان يدخلان المباراة للفوز ونحن نحترم العين وطموحنا الفوز.

وحوّل الفرق بين اللعب بجانب كايو وكورنادو قال ضاحكاً: «أتمنى أن ألعب مع الثنائي كورنادو وكايو في نفس التشكيلة حتى أستطيع الحكم». وأشاد مينديز بسرعة انسجام اللاعبين بتشكيلة الفريق.