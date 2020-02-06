دييغو: الاجهاد ليس شماعة للخسارة من الجزيرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير سالم خميس

أوضح دييغو مساعد مدرب شباب الأهلي، والذي حضر المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه من الجزيرة 1-2 مساء اليوم، في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، بديلاً للمدرب الأرجنتيني رودولفو اروابارينا، والذي طرد في المباراة.

قال دييغو: "خضنا مباراة غريبة، وشهدت بعض التناقضات، وخسرنا لاعب بالطرد، ليسيطر الجزيرة بفضل ما لديه من لاعبين جيدين، والمباراة أمام الجزيرة للنسيان، ولابد من ضرورة العودة السريعة لأدائنا المعروف في المباريات المقبلة، والإجهاد ليس شماعة للخسارة".

وأضاف: "تراجع الأداء بدأ من مباراتنا وحتا، وينقصنا التجديد لمواجهة إرهاق اللاعبين من كثرة المباريات المهمة جداً، والارهاق هنا ذهني وبدني، ووفرة اللاعبين الجيدين، هو ما جعلنا نتصدر حتى الآن".

وأكمل: "الاجهاد ليس حجة للخسارة، ولكن تراجع أداء النجوم بسبب الإرهاق واقع، ويؤثر على فريق يحب الاستحواذ واللعب على أرضية الملعب، وأنا أشرح الموقف الحالي، ولا أعتبره شماعة للخسارة".