كايزر: مبخوت أمتلك عيناً أخرى في رأسه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد كايزر مدرب الجزيرة، أن سعيد للغاية بالفوز على شباب الأهلي 2-1، في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وأشار إلى أن فريقه كان في أشد الاحتياج إلى هذا الفوز لتعزيز الجانب المعنوي والتنافسي لدي لاعبيه، خاصة بعد الخسارة المحبطة أمام الوحدة في الجولة الماضية.

وقال: "في الشوط الأول لم نكن في أفضل حالاتنا، رغم تقدمنا بهدف مبكر، وكان التعادل عادل مع نهايته، وتحدثت بين اللاعبين بين الشوطين بضرورة التحسن، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "عندما حصل شباب الأهلي على حالة طرد، سيطرنا أكثر، وضغطنا على شباب الأهلي، وبعد تلقينا حالة طرد، توازنت القوة، وعلي مبخوت أمتلك عيناً أخرى في رأسه، ومرر كرة رائعة، سجل منها خلفان مبارك الهدف الثاني الجميل للجزيرة، وأنا سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبين خلال المباراة".

وأكمل: "قبل الشوط الثاني شددت على ضرورة التمرير الجيد بعد أخطاء التمرير في الشوط الأول، والجزيرة عندما يمرر لاعبيه بالشكل الصحيح يكون الطرف الأفضل في المباراة".

وعن إمكانية منافسة الجزيرة على درع الدوري، قال: "قبل التحدث عن المنافسة، علينا التواصل لصيغة متوازنة في الأداء، وعلينا الحفاظ على استمرارية الأداء القوي، وهناك الكثير من المباريات الصعبة أمام الفريقين، وتقدم شباب الأهلي بفارق 6 نقاط الآن، لم يأت من فراغ، ونفكر الآن في مباراتنا المقبلة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة".

وأضاف: "الفرق المشاركة في البطولة القارية، لن تعاني في المنافسة الآسيوية، وكنت أتمنى المشاركة في البطولة القارية لأنها تمنح اللاعبين جاهزية كبيرة، وفرصة التوقف خلال الفترة المقبلة، تعطي أفضلية كبيرة في تجهيز اللاعبين المصابين".