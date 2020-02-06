شايفر: افتقدنا للقائد في الملعب

المصدر: ابوظبي- محمد صادق

أرجع الألماني وينفريد شايفر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس خسارة فريقه الثقيلة أمام الوحدة بثلاثية إلى افتقاد الفريق للقائد في أرض الملعب في ظل غياب فواز عوانة للإصابة، بالإضافة على غياب التنظيم والأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق وسجل منها الوحدة أهدافه الثلاثة.

وقال عقب المباراة:" اليوم لن يكن يوم بني ياس وافتقدنا للقائد في الملعب بسبب إصابة فواز عوانة، الوحدة استحق الفوز بكل تأكيد، وأعتقد أن اليوم كما لو كانت تقام يوم أعياد الميلاد بعد أن أهدينا لوحدة 3 أهداف وكأنها هدايا الكريسماس".

وأضاف:" فواز عوانة كان يرغب في خوض المباراة ولكني فضلت عدم المجازفة به لأنه كان سيغيب لأكثر من 4 أسابيع في حال تفاقم إصابته العضلية".

وعن الضعف الهجومي الذي ظهر عليه الفريق أوضح:" مجدداً لم أقل إن بيدرو كوندي الذي انتقل لشباب الأهلي مهاجم سيئ ولكني قلت إنه لا يناسب طريقة بني ياس في الوقت الحالي، وما دخله في تلقي الفريق 3 أهداف من هدايا دفاعية، وحتى لو كان موجوداً لم يكن ليعوض الأهداف التي دخلت مرمانا بسبب الأخطاء الفردية".