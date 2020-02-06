تقنية الفيديو تمنح حتا فوزاً غالياً على كلباء بهدف

المصدر: كلباء - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

منحت “تقنية الفيديو” فريق إعصار حتا فوزا غالياً خارج الديار بهدف دون رد على اتحاد كلباء الذي فشل لاعبوه في الوصول لمرمى الضيوف طوال زمن المباراة .

ويعتبر هذا الفوز الأول لحتا بعد مرور ثلاثة اشهر بالتمام والكمال على اخر فوز يحققه على الفجيرة في الثامن من نوفمبر الماضي رافعاً رصيده الى 12 نقطة وبقى كلباء عند 13 نقطة وسجل هدف الفوز الوحيد اللعب البرازيلي كلايتون( ق 38 ).

ولم يرتقي الشوط الأول للمستوى المنتظر من قبل جمهور الفريقين حيث تطايرت الفرص تباعاً بسبب التسرع في الوصول للشباك والتي لم تهتز الا بعد مرور 38 دقيقة بهدف البرازيلي كلايتون سانتوس الذي تطاول لاحد الكرات برأسه واضعاً الكرة يسار مرمى كلباء لكن حكم المباراة محمد عبيد خادم تردد في احتساب الهدف في المرة الأولى ليتم استدعائه من قبل حكام "لفار" للتأكد من صحة الهدف الذي منح الاعصار الفرحة الأولى وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول .

وخلال شوط المدربين رمى كلباء بكل أسلحته وذلك من أجل التعادل بعد أن دفع بوليد عمبر وحسن خميس، ويسدد البرازيلي واندرسون كرة قوية لم يكتب لها النجاح ق 46، وسجل الوافد الجديد في كلباء البرازيلي واندرسون هدفاً بطريقة رائعة لكن راية الحكم المساعد كان الأقرب وألغت الهدف بحجة تسلل النجم البرازيلي ق 55 وضرب لاعبو النمور حصاراً محكماً على دفاع حتا الذي استبسل في في الزود عن التقدم حتى الدقائق الأخيرة لنهاية المباراة التي انتهت بفوز حتا بهدف .