الجزيرة يهزم شباب الأهلي ويشعل صراع الصدارة لدروينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير سالم خميس

أشعل الجزيرة الصراع الدائر على قمة ترتيب دوري الخليج العربي، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي 2-1، على ملعب استاد راشد مساء اليوم الخميس، في ختام اليوم الأول للجولة 16 من الدوري.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 36 نقطة، وبقى في صدارة ترتيب الدوري، ولكن تقلص الفارق بينه وبين منافسيه، خاصة مع وصول الجزيرة إلى 30 نقطة، وصعوده مؤقتاً إلى المركز الثاني.

وسجل للجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 4، وخلفان مبارك في الدقيقة 88، ولشباب الأهلي لوفانور في الدقيقة 11، وشهدت المباراة طرد لاعب شباب الأهلي، أحمد عبد الله جميل في الدقيقة 75، ولاعب الجزيرة، برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 78.

جاءت بداية المباراة ساخنة، من خلال هجمة منظمة سريعة في الدقيقة 4، ويمرر عمر عبد الرحمن، الكرة إلى عبد الله رمضان، والذي يمررها بدوره إلى علي مبخوت، ليضعها في الشباك، مسجلاً هدفاً مبكراً للجزيرة.

وتمكن شباب الأهلي من العودة سريعاً في الدقيقة 11، برأسية من لوفانور في شباك علي خصيف حارس الجزيرة، بعد عرضية من عيد خميس، لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وتشتعل أجواء المباراة إثارة ومتعة.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله زايد العامري للجزيرة في الدقيقة 13، بداعي تسلل علي مبخوت، صاحب تمريرة الهدف في هجمة مرتدة سريعة من "فخر أبوظبي"، في استمرار للعب الهجومي المفتوح من الفريقين.

وتلقى شباب الأهلي، ضربة موجعة في الدقائق الأولى للشوط الثاني، بطرد لاعبه أحمد عبد الله جميل في الدقيقة 57، بالإنذار الثاني، وبعدها طرد مدرب الفريق الأرجنتيني رودولفو اروابارينا، للاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 59.

وفرض الجزيرة سيطرته على الدقائق التالية، مستفيداً من النقص العددي لشباب الأهلي، وحاصر "فرسان دبي" في منتصف ملعبهم، وسدد مبخوت كرة صاروخية مفاجئة، وتألق ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في تحويلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 75.

وتعادلت الكفة العددية داخل أرض الملعب، بعد تلقي البديل برونو دي اوليفيرا، طرداً مباشراً بتدخله القوي على ماجد حسن في الدقيقة 78، ليكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين مثل شباب الأهلي.

ومن هجمة مرتدة سريعة، يسجل خلفان مبارك في الدقيقة 88، على طريقة كبار النجوم، بعدما لعب الكرة ساقطة من فوق ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في واحداً من أجمل أهداف دورينا هذا الموسم.