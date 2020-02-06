خيمينيز يهنئ تيغالي على الوصول لـ 151 هدفاً في الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن سعادته بفوز فريقه بثلاثية على بني ياس، موجهاً التهنئة لمهاجم وهداف الفريق تيغالي الذي وصل إلى 151 هدفاً في الدوري مع الوحدة ويفصله 14 هدفاً عن معادلة رقم فهد خميس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي.

وقال:" أهنئ تيغالي على أداءه القوي واحترافيه العالية خلال السنوات الماضية مع الوحدة".

وأضاف:" خضنا مباراة صعبة وماكرة نوعاً ما أمام فريق قادم من 3 انتصارات متتالية، وكان مهماً للغاية البدء بصورة جيدة لتجنب الإجهاد البدني

وكذلك تدوير اللاعبين خاصة وأن لدينا مباراة مهمة أمام الأهلي السعودي يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا".

وأبدى ارتياحه لتحسن منظومة الفريق الدفاعية بعد أن خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات من آخر خمس خاضها الفريق، إلا أن الأمر يتطلب مواصلة العمل لأن كرة القدم لا تعترف بالاسترخاء.