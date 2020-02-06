رازوفيتش: فوزنا على النصر الأهم في الدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف الصربي فوك رازوفيتش فوز فريقه على النصر 2-1 مساء الخميس في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، بالأهم في الدوري، مبررا الأهمية بانه خاض اللقاء في ظروف صعبة تتمثل في غياب ياسين البخيت وعبد الرحمن يوسف وأضاف: وخلال المباراة فقدت 3 لاعبين وكل تبديلاتي كانت إضطرارية وهذا بالتأكيد وضعنا أمام ضغط كبير تجاوزناه بكل قوة لنحقق فوزا غاليا وثمينا.

واستطرد رازوفيتش وقال: أيضا الفوز على منافس بحجم النصر له أهمية خاصة لانه فريق كبير، صحيح أنه يعاني هذه الفترة لكن علينا ان لاننسي أنه قدم مستويات متميزة وأنه يمتلك مقومات العودة للإنتصارات في أي وقت.

وأكد مدرب الظفرة أن التحضير الجيد للقاء مع الروح المعنوية العالية للاعبيه والدعم الكبير من إدارة النادي كلها أشياء ساهمت في تجاوز فريقه للنتائج السلبية الأخيرة وعودته للإنتصارات، ذاكرا أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة بعض السلبيات حتى يواصل الفريق تقدمه في الدوري.