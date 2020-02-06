كرونو : النصر يمر بلحظات صعبة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

قال الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر ان فريقه يمر بلحظات صعبة، وأنه لابد من التكاتف لأجل العودة إلى الإنتصارات، مؤكدا عقب خسارة فريقه أمام الظفرة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي أنه حزين للنتيجة لكنه يرى أن لاعبيه أجتهدوا من أجل الفوز وحاولوا كثيرا دون أن يحالفهم التوفيق.

وعزا كرونو تراجع نتائج الفريق الأخيرة إلى الأرهاق، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مستويات متميزة حتى نهائي كأس الخليج العربي بعد مجهود كبير ومتواصل، ذاكرا أن ذلك أثر على مردودهم بعض الشي وأضاف: سوف نستفيد من فترة التوقف بكل تأكيد للراحة ومعالجة الأخطاء حتى نعود أكثر قوة.

ورغم النتائج السلبية لكن المدرب الكرواتي أكد أنه راض عن أداء لاعبيه وقال: لم أفقد ثقتي في اللاعبين وانا راض عنهم وأعلم أنهم سيقدمون مباريات جيدة في المرحلة المقبلة، صحيح أننا نعيش أوقات صعبة ولكنه فريقي وانا معه دائما في كل الظروف وسنتجاوز جميعا النتائج السلبية حتى نعود للإنتصارات