الوحدة يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

واصل الوحدة انتصاراته وحقق فوزه الخامس على التوالي بعد تغلبه على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي، في بروفة قوية للعنابي قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي السعودي يوم الاثنين المقبل في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

واقتحم الوحدة المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما توقف رصيد بني ياس عند 20 نقطة في المركز التاسع بعدما أوقف الوحدة انتصارات السماوي بفوزه في آخر 3 مباريات، وليرد الوحدة الدين لبني ياس الذي فاز في الدور الأول 4-3.

وواصل سيباستيان تيغالي نجم وهداف الوحدة تألقه وقاد فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الثلاثة ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في وصافة هدافي دوري الخليج العربي الموسم الحالي، ويصل إلى 151 هدف في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، وبات يفصله عن فهد خميس نجم الإمارات والوصل السابق 14 هدفاً.

ونجح الوحدة في بسط نفوذه مبكراً وأنهى المباراة فعلياً في غضون 33 دقيقة أحرزها خلالها أهدافه الثلاثة، إذ جاء الهدف الأول عن طريق لاعب وسط بني ياس عامر مبارك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، وأضاف تيغالي الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب نفسه بعد خطأ ارتكبه المدافع ساشا ليسجل تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بكرة رأسية في الدقيقة 33 مستغلاً خطأ مشتركاً بين الدفاع وحارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني.