أحمد بن محمد يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أهمية تطبيق آليات العمل المشترك مع مختلف الهيئات والجهات على مستوى الدولة، بهدف إعلاء اسم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية العالمية، ترجمةً لتوجيهات رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تسخير كل سبل النجاح والتميز أمام الرياضيين الإماراتيين، والعمل على تأسيس قاعدة قوية من المواهب والعناصر القادرة على تمثيل الإمارات بالصورة المطلوبة في مختلف المناسبات الرياضية الدولية.

وأشار سموه إلى أهمية بناء الاستراتيجيات والخطط وتنسيق الجهود في إطار مؤسسي متكامل إذ تعد من أبرز العوامل الكفيلة بتحقيق الطموحات والآمال المعقودة على الشباب، معرباً سموه عن ثقته في الكوادر الوطنية والخبرات الموجودة التي تسهم في المضي قدماً بالرياضة الإماراتية نحو مزيد من التطور والازدهار.

وأشار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى ضرورة تبني الأفكار المبدعة في تعزيز النشاط الأولمبي، وبما يتماشى مع نهج وتوجهات دولة الإمارات وخلق آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ونشر القيم السامية للحركة الأولمبية، وإقامة شراكات قوية مع مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي حميد القطامي، نائب رئيس اللجنة، وسعادة محمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد تعيين محمد بن سليم، أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية، مع قبول استقالة كل من طلال الشنقيطي، وصالح محمد بن عاشور من الأمانة العامة للجنة.

كما اعتمد المجلس محضر الاجتماع الأول للمجلس، والتقرير الأولمبي لعامي 2018 – 2019، والحساب الختامي عن الفترة السابقة، والميزانية التقديرية للأعوام السابقة، فضلا عن اعتماد برنامج المشاركات والاستحقاقات الخارجية لعامي 2020 - 2021، والتي تأتي على رأسها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 في طوكيو خلال الفترة من (24 يوليو – 9 أغسطس) والدورة الدولية السابعة لأطفال آسيا بمنغوليا ما بين الفترة (14 – 26 أغسطس )، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بمدينة سانيا في الصين، بالإضافة إلى الدورة الخليجية الثالثة بالكويت شهر أبريل القادم.

واستعرض الحضور استعدادات فريق العمل التنفيذي للنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لعام 2020 وانطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص الفئات العمرية كافة، وتُقام في الخامس من مارس المقبل، مؤكدين أن دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني واهتمامه المستمر بجعل الرياضة أسلوب حياة بما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع، وهو الهدف الرئيس لتدشين تلك المبادرة التي انطلقت للمرة الأولى استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية في يومٍ واحد لكل فئات المجتمع.

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وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بخالص التهاني إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بمناسبة إعلان أبوظبي الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية لعام 2019، بعد استضافتها مجموعة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، بما يترجم حجم الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة لترسيخ اسم الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.

كما تقدم مجلس الإدارة بالتهنئة إلى اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019 بعد فوزها بجائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في دول الخليج لعام 2019، والتي تُمنح لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاعين العام والخاص، تكريماً لجهودها وإسهاماتها في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بممارسة الرياضة.