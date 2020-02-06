24 فريقاً في بطولة القارات للأشبال بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 عاماً»، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي تقام من 13 إلى 15 فبراير الجاري في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً من 12 دولة بمختلف القارات، في مقدمتها ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، سيلتا فيجو، بورتو، إنتر ميلانو، والزمالك، بالإضافة إلى 4 أندية تمثل الدولة في المنافسة، هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي دبي للصحافة بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صباح أمس، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والنجم دافيد دي خيا، والنجم ميشيل سلغادو، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المديرين في مجلس دبي الرياضي، وممثلي أكاديميات كرة القدم.

مواهب

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الدور المهم الذي تلعبه بطولة القارات للأشبال في الكشف عن المواهب الصغيرة وصقلها، وما توفره من عامل احتكاك للفرق المحلية، وقال: هذه البطولة لها أثر إيجابي كبير على تطوير فئة فئة تحت 13 سنة، ونحرص على تطويرها لتصبح من أفضل البطولات الدولية من نوعها، كما أنها ستكسب لاعبينا المزيد من الخبرة، وسيستفيدون من متابعة أحدث أساليب التدريب التي ينتهجها لاعبو أفضل الفرق العالمية المشاركة في البطولة التي تمثل فرصة رائعة للاعبينا من أندية النصر والوصل وشباب الأهلي والوحدة للتنافس أمام 400 ناشئ يمثلون 24 فريقاً عالمياً.